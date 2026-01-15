Τραμπ: «Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να καταρρεύσει» - «Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» απαντά ο Αραγτσί - Real.gr

Οι ιρανικές αρχές έχουν τον «πλήρη έλεγχο» της κατάστασης στη χώρα, διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αμπάς Αραγτσί το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του παραχώρησε, έπειτα από δυο και πλέον εβδομάδες ογκωδών μαζικών κινητοποιήσεων που πυροδότησαν κύμα σκληρής καταστολής.

«Πλέον (…) επικρατεί ηρεμία. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο» της κατάστασης, είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που του παραχώρησε.

«Δεν θα γίνουν απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο»

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες Τετάρτη ότι δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο» στο Ιράν, εν μέσω σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων από τις αρχές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Στην ερώτηση «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;» ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) ή αύριο (σήμερα Πέμπτη)».

«Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς», επέμεινε.

.@BretBaier: “If you have a message for President Trump, who obviously is and has talked about and is considering some kind of action to help the protesters on the ground, if you have message for him, what is the message?” IRANIAN FOREIGN MINISTER: “My message is do not repeat… pic.twitter.com/svOVdVVZRi — Fox News (@FoxNews) January 14, 2026

«Το καθεστώς του Ιράν μπορεί να καταρρεύσει» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να διατάξει αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για να τερματιστεί η καταστολή των κινητοποιήσεων, που χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 1979. Ο αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα χθες πως πληροφορήθηκε από «αξιόπιστη πηγή» πως δεν υπάρχει «σχέδιο για εκτελέσεις» στο Ιράν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Τετάρτη ότι ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, είναι «πολύ ωραίος» τύπος, ωστόσο αμφισβήτησε το κατά πόσον είναι σε θέση να εξασφαλίσει επαρκή υποστήριξη ώστε να κυβερνήσει το Ιράν.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έκρινε ακόμη πως υπάρχει πιθανότητα η κληρικαλιστική εξουσία στο Ιράν να καταρρεύσει, επέρριψε την ευθύνη στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία που οδεύει να συμπληρώσει τέσσερα χρόνια, ενώ υποβάθμισε τις επικρίσεις από την παράταξή του σχετικά με ενδεχόμενη έρευνα σε βάρος του προέδρου της κεντρικής τράπεζας (Federal Reserve, Fed για συντομία), του Τζερόμ Πάουελ.

CNN’s @KaitlanCollins: “On Iran, you said that the killing has stopped. Who told you that the killings have stopped there? And if it’s the Iranian regime — President Trump: “We — we have been — we have been informed by very important sources on the other side and they’ve said… pic.twitter.com/iAJfEOXk1e — Curtis Houck (@CurtisHouck) January 14, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα να διατάξει στρατιωτική επέμβαση για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν, όπου σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι στις κινητοποιήσεις που αρχικά είχαν οικονομικά αιτήματα αλλά μεταμορφώθηκαν σε εξέγερση εναντίον του κληρικαλιστικού καθεστώτος. Ωστόσο φάνηκε να διστάζει χθες να υποστηρίξει τον Ρεζά Παχλαβί, ο θανών πατέρας του οποίου είχε ανατραπεί όταν έγινε η ισλαμική επανάσταση του 1979.

«Φαίνεται πολύ ωραίος, αλλά δεν ξέρω πως θα χειριζόταν τις καταστάσεις στη χώρα του. Και δεν βρισκόμαστε εκεί ακόμη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Δεν ξέρω εάν και κατά πόσον η χώρα του θα αποδεχόταν την ηγεσία του ή όχι», πάντως «αν το έκανε, θα ήταν καλό για μένα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη πει την περασμένη εβδομάδα πως δεν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Ρεζά Παχλαβί, 65 ετών, που ζούσε εκτός Ιράν ήδη πριν από την ανατροπή του σάχη. Χθες φάνηκε να αμφισβητεί το κατά πόσον θα μπορούσε να κυβερνήσει.

Η αντιπολίτευση στο Ιράν είναι κατακερματισμένη, με διάφορες αντίπαλες παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένων κάποιων υποστηρικτών της μοναρχίας. Δεν μοιάζει να έχει ιδιαίτερη οργανωμένη παρουσία στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει πιθανή η πτώση της κυβέρνησης στην Τεχεράνη λόγω των μαζικών κινητοποιήσεων, καθώς «κάθε καθεστώς μπορεί να αποτύχει», όπως το βλέπει.

«Είτε πέσει είτε όχι, θα είναι ενδιαφέρουσα χρονική περίοδος», σχολίασε.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε και θα συνεδριάσει εκτάκτως εντός της ημέρας για να «ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν», ανέφερε εκπρόσωπος της σομαλικής προεδρίας.

Η συνεδρίαση συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, διευκρίνισε η ίδια πηγή