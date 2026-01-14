Τραμπ: Το ΝΑΤΟ να πει στους Δανούς να διώξουν τώρα Ρώσους και Κινέζους από τη Γροιλανδία - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις αδιάκοπες απειλές του για ενδεχόμενη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, και με νέα ανάρτηση σήμερα το μεσημέρι υποστήριξε ότι «το ΝΑΤΟ πρέπει να ζητήσει από τους Δανούς να απομακρύνουν τώρα Ρώσους και Κινέζους» από το νησί.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, ο Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά: «ΝΑΤΟ: Πείτε στη Δανία να τους βγάλει από εδώ, ΤΩΡΑ! Δύο έλκηθρα με σκύλους δεν θα το κάνουν! Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν!!!»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οτιδήποτε λιγότερο από το να βρίσκεται η Γροιλανδία «στα χέρια» των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «απαράδεκτο», επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για τον έλεγχο της δανικής επικράτειας, λίγες ώρες πριν από μια προγραμματισμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο για το θέμα.

Στη συνάντηση, που προγραμματίστηκε μετά από εβδομάδες απειλών του Τραμπ, οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συζητήσουν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο.