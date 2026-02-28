Τραμπ: Θα διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά, θα καταστρέψουμε τα όπλα του - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει "ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις" στο Ιράν.

“Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς”, δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν”, διαβεβαίωσε, “θα εξαλείψουμε το πολεμικό ναυτικό τους”, πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ “θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο”.

Παράλληλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιορίσουν τους κινδύνους στο αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, όμως προειδοποίησε ότι “ενδέχεται να χαθούν Αμερικανοί και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες”.

«Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς, μια μοχθηρή ομάδα πολύ σκληρών, τρομερών ανθρώπων», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μέσω βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο Truth Social.

«Οι απειλητικές δραστηριότητές της θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε μεταξύ άλλων στο οκτάλεπτο μήνυμά του.

«Για 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς φωνάζει «Θάνατος στην Αμερική» και διεξάγει μια ατελείωτη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών, στοχεύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας και τους αθώους ανθρώπους σε πολλές, πολλές χώρες», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναλαμβάνει μια μαζική και συνεχή επιχείρηση για να αποτρέψει αυτή την πολύ μοχθηρή, ριζοσπαστική δικτατορία από το να απειλήσει την Αμερική και τα βασικά συμφέροντα εθνικής μας ασφάλειας. Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορώντας το καθεστώς της Τεχεράνης ότι εργάζεται για την ανοικοδόμηση του πυρηνικού του προγράμματος μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις τον Ιούνιο.

«Απέρριψαν κάθε ευκαιρία να επιτύχουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και δεν αντέχουμε άλλο», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως έχουν ληφθεί μέτρα για να μην υπάρξουν θύματα και απευθυνόμενος προς τους Φρουρούς της Επανάστασης, τους κάλεσε να καταθέσουν τα όπλα, προειδοποιώντας τους πως αλλιώς θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο.

Στέλνοντας μήνυμα προς τον λαό του Ιράν, ο Τραμπ λέει ότι «η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά», προειδοποιώντας ότι «βόμβες θα πέφτουν παντού». «Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας, θα είναι δική σας να την αναλάβετε», προσθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος.