Τραμπ: «Ξήλωσε» το πορτρέτο του Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο και στη θέση του έβαλε… ένα αυτόματο στιλό - Real.gr

Τι έλεγε στο παρελθόν ο νυν Πρόεδρος για τον προκάτοχό του και πως εξηγείται η κίνητή του.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Ντόναλντ Τραμπ, την εποχή που ήταν… αντιπολίτευση, κατηγορούσε και ειρωνεύονταν τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν για τη διανοητική επάρκεια, λέγοντας πως υπέγραφε με αυτόματο στιλό.

Τώρα που έγινε ξανά κάτοικος του Λευκού Οίκου πήρε την εκδίκησή με ένα πρωτοφανή τρόπο καθώς αντικατέστησε το πορτραίτο του Μπάιντεν με μια φωτογραφία ενός αυτόματου στιλό!

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

Τη συζήτηση με το αυτόματο στιλό είχε ανοίξει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τους τελευταίους μήνες της θητείας του Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι οι συνεργάτες του υπέγραφαν «αντ’ αυτού», καθώς δεν είχε την διανοητική ικανότητα να υπογράψει. Και επειδή ήταν πανομοιότυπες έλεγε ότι έμπαιναν με αυτόματο στιλό.

🚨NEW AT THE WHITE HOUSE pic.twitter.com/tTXQnkQp5f — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2025

Αυτό όμως καθιστούσε τις υπογραφές του τότε προέδρου άκυρες, γιατί δεν ήταν από το δικό του χέρι.