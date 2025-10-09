Τραμπ: Υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς, σύντομα ελεύθεροι οι όμηροι - Μπορεί να πάω στη Μέση Ανατολή - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπεγράφη η πρώτη φάση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς.

«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν υπογράψει την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα, ενώ το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως το πρώτο βήμα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα αντιμετωπιστούν με δικαιοσύνη” ανέφερε ο Ντόναλτ Τραμπ στο truth Social.

Επίσης τόνισε «πρόκειται για μια ΜΕΓΑΛΗ ημέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλες τις γειτονικές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ευχαριστούμε θερμά τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μας για να καταστεί αυτό το ιστορικό και πρωτοφανές γεγονός πραγματικότητα».

Ο Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως πιστεύει ότι οι ισραηλινοί όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα «έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο Fox News, ώρες αφού ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ.

«Νομίζω ότι οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα (…) αυτό θα συμπεριλάβει τις σορούς των νεκρών», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυο.

Νωρίτερα, δήλωσε ότι ενδέχεται να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή έως την Κυριακή, καθώς προχωρούν οι συνομιλίες.

Οι διαπραγματευτές συναντώνται στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ στη Θάλασσα Ερυθρά για να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων από τη Γάζα και στο τέλος των συγκρούσεων στην πολιορκημένη λωρίδα.

BREAKING: Donald Trump may go to the Middle East ‘some time before the end of the week’. He adds that ‘negotiations are going very well’.https://t.co/UK1aMfl67d 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/mCUWdcNku4 — Sky News (@SkyNews) October 8, 2025

Χαμάς: Κλείστηκε συμφωνία για τερματιστμό του πολέμου, να διασφαλιστεί πως το Ισραήλ θα την εφαρμόσει

Η Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα πως κατέληξε σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, οι οποίες είχαν βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακο και ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα καλεί τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

Παλαιστινιακή πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως η πρώτη φάση της συμφωνίας που κλείστηκε στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ κι αναμένεται να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την απελευθέρωση 20 ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη ζωή μονομιάς από τη Χαμάς.

Επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κι οι δυο τους αντάλλαξαν συγχαρητήρια για το «ιστορικό επίτευγμα» της σύναψης συμφωνίας που προβλέπει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας κι απελευθέρωση όλων των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, ανακοίνωσε το γραφείο του πρώτου.

Οι δυο άνδρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

ΥΠΕΞ Κατάρ: Κλείστηκε συμφωνία για την πρώτη φάση κατάπαυσης του πυρός

Επιτεύχθηκε συμφωνία για τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζίντ αλ Ανσάρι μέσω X. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα, πρόσθεσε.

Νετανιάχου: Θα τους φέρουμε όλους πίσω

Το Ισραήλ θα «φέρει πίσω», θα επαναπατρίσει τους ομήρους που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στα δυο εμπόλεμα μέρη.

«Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», ανέφερε λακωνικά ο κ. Νετανιάχου μέσω X.

Παράλληλα ανακοίνωσε πως συγκαλεί συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου εντός της ημέρας για να εγκρίνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που συμπεριλαμβάνει τον επαναπατρισμό όλων των ομήρων που απομένουν στα χέρια της Χαμάς.

Είναι «σπουδαία μέρα για το Ισραήλ», τόνισε ο κ. Νετανιάχου.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ αναμένει οι όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας να αρχίσουν να αφήνονται ελεύθεροι μεθαύριο Σάββατο, δήλωσε εκπρόσωπός της στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για την πρώτη φάση κατάπαυσης του πυρός.

Δεν διευκρίνισε αν αναμένει να αφεθούν ελεύθεροι μονομιάς και οι 48 όμηροι, ζωντανοί και νεκροί.

Ρούμπιο: Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά ακόμη πρέπει να γίνουν πολλά

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» προς την επίτευξη συμφωνίας για τη σύγκρουση στη Γάζα και ότι είναι «αισιόδοξος», αν και προειδοποίησε ότι «ακόμα υπάρχουν πολλά να γίνουν».

«Λαμβάνουμε πολύ θετικές αναφορές, πριν από μία ώρα, υποθέτω ότι εκεί έχει ήδη νυχτώσει, αλλά αισθανόμαστε ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σήμερα, αν και υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν, αλλά οι αναφορές είναι καλές και θετικές», δήλωσε καθώς έφευγε από το γεύμα των Ρεπουμπλικάνων της Γερουσίας, όπου ενημέρωσε τη διάσκεψη για τις συνομιλίες.

«Είμαι αισιόδοξος ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ελπίζω ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν, όλοι οι όμηροι, έχει σημειωθεί καλή πρόοδος», πρόσθεσε ο Ρούμπιο. «Αλλά όλα ξεκινούν με την επιστροφή όλων των ομήρων στην πατρίδα τους. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν».

«Κόκκινη» γραμμή η απελευθέρωση υψηλόβαθμων κρατούμενων της Χαμάς

Σχετικά με τη λίστα που έχει δώσει η Χαμάς για την απελευθέρωση των κρατουμένων με πρώτο τον Μαρουάν Μπαργκούτι, το Ισραήλ θέτει μια κόκκινη γραμμή και δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο, καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι πρόκειται για «δέκα φορές τον ηγέτη της Χαμάς» που εξόντωσε το Ισραήλ, όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΕΡΤnews Αδαμαντία Λιόλιου.

Σημειώνουν μάλιστα ότι στην περίπτωση που απελευθερωθεί, τότε «θα μιλάμε για μια αναδιάταξη των οργανώσεων της Χαμάς».

Στο Ισραήλ υπάρχει μια αχτίδα ότι προχωρούν τα πράγματα, καθώς είναι μεγάλη η πίεση στη Χαμάς από τις αραβικές χώρες και κυρίως, όπως Κατάρ και Τουρκία. Για πρώτη φορά στη διάρκεια του πολέμου αυτού, η Χαμάς βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση και δεν έχει άλλη επιλογή παρά να αποδεχτεί τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Η Χαμάς δεν μπορεί να παραδώσει αμέσως τα πτώματα των νεκρών ομήρων «επειδή δεν γνωρίζει πού βρίσκονται»

Η Χαμάς μπορεί να παραδώσει τους ζωντανούς ομήρους που κρατά εντός 48 ωρών, αλλά δεν μπορεί να παραδώσει τα πτώματα εκείνων που έχουν πεθάνει εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με πηγή που έχει πρόσβαση στην οργάνωση και στην αμερικανική κυβέρνηση.

Η πηγή ανέφερε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Χαμάς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται. «Ορισμένοι αξιωματούχοι της Χαμάς γνώριζαν πού βρίσκονται, αλλά αυτοί οι αξιωματούχοι σκοτώθηκαν, οπότε δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται», ανέφερε η πηγή στο Sky News.

«Πρέπει να τους αναζητήσουν».

Ωστόσο, η πηγή πρόσθεσε ότι η αδυναμία άμεσης εύρεσης των πτωμάτων δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ την Τετάρτη μαζί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας για μια ημέρα που αναμένεται να είναι καθοριστική για το αν θα επιτευχθεί πρόοδος.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντούλ Φατάχ αλ-Σίσι χαρακτήρισε την άφιξή τους «πολύ ενθαρρυντική», λέγοντας ότι ήρθαν «με ισχυρή βούληση, ισχυρό μήνυμα και ισχυρή εντολή από τον πρόεδρο Τραμπ να τερματίσουν τον πόλεμο σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων».

Η παρουσία τους θεωρείται ένδειξη ότι οι συνομιλίες έχουν πλέον εισέλθει στην τελική φάση, ενώ συζητείται η διαμόρφωση τελικών κατευθύνσεων και αμερικανικών εγγυήσεων.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έδειξε «την απαραίτητη θετική στάση» στις διαπραγματεύσεις και υπέβαλε έναν κατάλογο με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που επιθυμεί να απελευθερώσει το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Διεθνής συνάντηση σήμερα στο Παρίσι

Παράλληλα με τις συνομιλίες που διεξάγονται στην Αίγυπτο, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη στο Παρίσι διεθνής συνάντηση για τη Γάζα, με συμμετοχή Ευρωπαίων και Αράβων υπουργών.

Θέμα της συνάντησης η εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ, η μετάβαση στην επόμενη μέρα και ο τρόπος με τον οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τρεις διπλωματικές πηγές, συμμετέχουν μεταξύ άλλων, υπουργοί από την Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, καθώς επίσης και από την Ιορδανία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δεν θα παραστεί τελικά στο Παρίσι, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Ο Ρούμπιο αναμενόταν να δώσει το «παρών» στη συνάντηση αυτή, είπαν πέντε διπλωματικές πηγές, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατόν λόγω της διακοπής λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους (shutdown) στις ΗΠΑ, είπαν αργότερα δύο από τις πηγές αυτές. Μια τρίτη πηγή επιβεβαίωσε την αλλαγή στα σχέδια.

Σύμφωνα πάντως με τις πηγές αυτές, θα παραστεί κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος αν και δεν είναι προς το παρόν σαφές ποιος θα είναι αυτός.

Μια ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή είπε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να εκπροσωπηθούν οι ΗΠΑ, επειδή τίποτα δεν θα προχωρήσει χωρίς την Ουάσινγκτον. Η αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι έχει περιορίσει τη λειτουργία της, λόγω του shutdown.