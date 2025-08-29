Τραμπ: Ζητά από το Κογκρέσο περικοπές ύψους σχεδόν 5 δισεκατ. δολαρίων από τη διεθνή βοήθεια - Real.gr

Ένα γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες «παράλυσης» του ομοσπονδιακού κράτους στα τέλη Σεπτεμβρίου.

O Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το αμερικανικό Κογκρέσο να εγκρίνει επιπλέον περικοπές ύψους 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη διεθνή βοήθεια, έγινε σήμερα γνωστό από τον Λευκό Οίκο, μια ανακοίνωση που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες «παράλυσης» του ομοσπονδιακού κράτους στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι περικοπές «αφορούν προγράμματα του υπουργείου Εξωτερικών, όπως και την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Ανάπτυξη και προγράμματα διεθνούς βοήθειας», διευκρινίζει η επιστολή που εστάλη στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος Τραμπ «θα βάζει πάντα την Αμερική Πρώτη», έγραψε το γραφείο στο Χ.

Οι Δημοκρατικοί είχαν προσφάτως ανακοινώσει ότι κάθε πρόθεση εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου να αναιρέσει κονδύλια που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο θα κατέστρεφε κάθε πιθανότητα διαπραγμάτευσης με εκείνους, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της δημοσιονομικής παράλυσης, του γνωστού “shutdown”, μετά την 30η Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη New York Post, που αποκάλυψε χθες το βράδυ αυτές τις πληροφορίες, η μεγάλη πλειονότητα των περικοπών—3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αφορά κονδύλια προς την αμερικανική Υπηρεσία για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID).

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αναστείλει χρηματοδότηση ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων που προοριζόταν για τη διεθνή βοήθεια μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο και διέλυσε επισήμως την USAID, που έχει σήμερα απορροφηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ