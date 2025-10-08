Quantcast
Τραμπ: Ζήτησε να φυλακιστούν ο δήμαρχος του Σικάγο και ο κυβερνήτης του Ιλινόι - Real.gr
real player

Τραμπ: Ζήτησε να φυλακιστούν ο δήμαρχος του Σικάγο και ο κυβερνήτης του Ιλινόι

17:00, 08/10/2025
Τραμπ: Ζήτησε να φυλακιστούν ο δήμαρχος του Σικάγο και ο κυβερνήτης του Ιλινόι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη του Ιλινόι Τζι Μπι Πρίτσκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς ότι απέτυχαν να προστατεύουν τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) χωρίς να παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Τα σχόλια του Τραμπ, που δημοσιεύτηκαν στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής, έρχονται, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διέταξε την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις τοπικών και πολιτειακών αξιωματούχων.

«Ο Δήμαρχος του Σικάγο πρέπει να φυλακιστεί επειδή απέτυχε να προστατεύσει τα μέλη της ICE! Ο κυβερνήτης Πρίτζκερ επίσης! Έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο προσωπικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE- Immigration and Customs Enforcement)».

Οι εκπρόσωποι των Τζόνσον και Πρίτσκερ δεν έγινε δυνατόν να βρεθούν άμεσα για να σχολιάσουν τις δηλώσεις το Αμερικανού προέδρου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved