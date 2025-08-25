Τραγικό φινάλε για τον Χαλίτ Γιουκάι: Στον βυθό του Μαρμαρά εντοπίστηκε η σορός του τούρκου επιχειρηματία - Real.gr

Μετά από 19 ημέρες εντατικών ερευνών, οι τουρκικές Αρχές εντόπισαν σε βάθος 68 μέτρων τη σορό του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, του οποίου το σκάφος είχε βρεθεί μισοβυθισμένο και κατεστραμμένο ανοιχτά της Αρτάκης, στη θάλασσα του Μαρμαρά.

Το ναυτικό δυστύχημα είχε σημάνει συναγερμό από τις 4 Αυγούστου, όταν ο επιχειρηματίας απέπλευσε μόνος από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο, με το ιδιωτικό του σκάφος «Graywolf». Την ίδια ημέρα, οι συγγενείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του, ενώ στις 5 Αυγούστου, τμήματα του σκάφους εντοπίστηκαν μισοβυθισμένα κοντά στο Τουράνκιοϊ.

Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού με τη συμμετοχή του Λιμενικού Νότιας Προποντίδας, της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών, καθώς και εξειδικευμένων ομάδων από τη Σαμψούντα, τα Δαρδανέλια, τη Σμύρνη και τη Γιάλοβα.

Η σορός εντοπίστηκε τελικά στο σημείο όπου είχε βρεθεί το σκάφος, με τη βοήθεια συσκευής sonar και υποβρύχιου ρομπότ (ROV), το οποίο κατέγραψε εικόνες τόσο του σώματος όσο και μερών του σκάφους.

Η επιχείρηση ανάσυρσης πρόκειται να γίνει με τη χρήση ειδικού συστήματος ανύψωσης, υπό τον συντονισμό στρατιωτικών δυτών, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια στην επιφάνεια χωρίς να προκληθούν περαιτέρω φθορές, όπως μετέδωσε η Hurriyet.

Σε γραπτή δήλωση, το Γραφείο του Κυβερνήτη του Μπαλικεσίρ επιβεβαίωσε: «Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας που διεξήγαγαν η Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος, η Διεύθυνση Λιμένων και η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Παράκτιων Περιοχών, στις 23 Αυγούστου περίπου στις 7:00 μ.μ., ανακαλύφθηκε ένα πτώμα που πιστεύεται ότι ανήκει στο Χαλίτ Γιουκάι».

Ποιος ήταν ο Γιουκάι

Ο 43χρονος ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του τουρκικού κλάδου της ναυτιλίας. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και η αγάπη του για τα σκάφη τον κέρδισε από την παιδική του ηλικία. Μάλιστα, σε ηλικία μόλις 6 ετών, σχεδίασε το πρώτο του σκάφος, στο σχολικό του τετράδιο.

Το 2011 έκανε το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα, ιδρύοντας τη Mazu Yachts. Τα σκίτσα του πήραν σάρκα και οστά, με τα σκάφη της εταιρείας του να ξεχωρίζουν για τον σχεδιασμό, την καινοτομία και την ποιότητα κατασκευής τους – σκάφη που ο ίδιος όχι μόνο σχεδίαζε, αλλά συχνά πλοηγούσε με πάθος, ζώντας κάθε ταξίδι τους από το πηδάλιο.

Τα σκάφη της Mazu Yachts είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της τουρκικής όσο και της διεθνούς αγοράς, ενώ είχε πελάτες σημαντικές προσωπικότητες της Τουρκίας.