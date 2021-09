Τραγικός επίλογος στην υπόθεση Πετίτο: Στην 22χρονη ανήκει η σορός που βρέθηκε - Ανθρωποκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

«Ο ιατροδικαστής του Τέτον Κάουντι, Μπρεντ Μπλου επιβεβαίωσε ότι τα λείψανα είναι εκείνα της Γκαμπριέλε Βενόρα Πετίτο, με ημερομηνία γέννησης 19 Μαρτίου 1999» ανακοίνωσε στο Twitter το γραφείο του FBI στο Ντένβερ. «Η αρχική απόφαση του ιατροδικαστή για τον τρόπο θανάτου είναι ανθρωποκτονία» ανέφερε το FBI. «Η αιτία θανάτου παραμένει εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων της νεκροψίας».

Teton County Coroner Dr. Brent Blue confirmed the remains are those of Gabrielle Venora Petito, date of birth March 19, 1999. Coroner Blue’s initial determination for the manner of death is homicide. The cause of death remains pending final autopsy results. pic.twitter.com/JoHenMZ9UU