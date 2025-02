Tραγωδία με 18 νεκρούς σε τροχαίο στην Ταϊλάνδη: Έσπασαν τα φρένα λεωφορείου σε πλαγιά - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο αιτία του οποίου ήταν σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόβλημα στα φρένα στοίχισε τη ζωή σε 18 ανθρώπους στην Ταϊλάνδη σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το διώροφο λεωφορείο, που μετέφερε 49 ανθρώπους, ανάμεσά τους αντιπροσώπους των τοπικών αρχών, βγήκε από τον δρόμο ενώ κατέβαινε πλαγιά στην επαρχία Πράχιν Μπουρί, ανατολικά της πρωτεύουσας Μπανγκόκ.

«Δεκαεπτά άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί επιτόπου και άλλος ένας υπέκυψε σε νοσοκομείο» όπου διακομίστηκε, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας.

«Ανακρίναμε τον οδηγό και κατέθεσε πως δεν είχε φρένα καθώς το λεωφορείο κατέβαινε την πλαγιά», πρόσθεσε.

Eighteen people were killed and 32 others injured when a bus taking people on a community study tour overturned on a downhill road in Nadi district of Prachin Buri early on Wednesday.

Listen to the story or get the full story in the 1st comment.#bus #prachinburi #roadaccidents… pic.twitter.com/NUgfO7fcTe

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) February 26, 2025