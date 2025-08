Τραγωδία στη Μαγιόρκα: Πατέρας και γιος νεκροί μετά από συντριβή αεροσκάφους - Real.gr

Οι σοροί ενός πιλότου και του γιου του ανασύρθηκαν, αφού το διπλάνο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στη θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της ισπανικής νήσου Μαγιόρκα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Το διθέσιο αεροσκάφος Team Rocket F-4 Raider συνετρίβη στη θάλασσα, στην περιοχή Πουέρτο Σόλερ, χθες το βράδυ.

Το αεροσκάφος φαίνεται πως εκτελούσε ακροβατικά, πριν από τη συντριβή, μετέδωσαν ισπανικά ΜΜΕ.

Δύτες, που διεξήγαγαν έρευνες για τον πιλότο και τον 13χρονο γιο του, εντόπισαν τις σορούς τους στη θάλασσα, έπειτα από μια επιχείρηση σήμερα.

