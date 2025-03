Tραγωδία στη Μινεσότα: Συντριβή αεροσκάφους σε σπίτι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στη Μινεσότα όταν ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος Socata TBM 700 συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή στο Brooklyn Park, μια πόλη βόρεια της Μινεάπολης, το Σάββατο.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA), το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντε Μόιν στην Αϊόβα στις 11:12 π.μ., με προορισμό το αεροδρόμιο Anoka County-Blaine στη Μινεάπολη. Η πτήση, που κάλυπτε απόσταση περίπου 280 μιλίων, ήταν προγραμματισμένη να προσγειωθεί μεταξύ 12:11 μ.μ. και 12:28 μ.μ. Ωστόσο, στις 12:22 μ.μ., έξι λεπτά πριν την προγραμματισμένη προσγείωση, το αεροσκάφος συνετρίβη.

Πριν από την απογείωσή του από την Αϊόβα, το αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στο Νάπολς της Φλόριντα και έφτασε στο Ντε Μόιν στις 10:30 π.μ., αναχωρώντας περίπου 45 λεπτά αργότερα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η συντριβή προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτι της περιοχής. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Star Tribune, οι ένοικοι του σπιτιού φαίνεται να απουσίαζαν, πιθανώς σε διακοπές.

