Τραγωδία στη Νότια Αφρική: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 42 νεκροί - Real.gr

Tουλάχιστον 42 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολίτες από το Μαλάουι και από τη Ζιμπάμπουε που εργάζονταν στη Νότια Αφρική, σκοτώθηκαν όταν ένα επιβατικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του, ανατράπηκε και έπεσε σε ανάχωμα στη Νότια Αφρική, δήλωσε σήμερα μια τοπική υπουργός Μεταφορών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες περίπου 90 χιλιόμετρα από τα σύνορα, όταν ο οδηγός του λεωφορείου προφανώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Ζιμπάμπουε, δήλωσε η Βάιολετ Μάθιε, υπουργός Μεταφορών της βορειοανατολικής επαρχίας Λιμπόπο.

Τα σωστικά συνεργεία «εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, αλλά μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 40 ανθρώπων», δήλωσε η υπουργός στο ειδησεογραφικό κανάλι Newzroom Afrika. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένα 10 μηνών κοριτσάκι, είπε.

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και οι διασώστες αναζητούν περισσότερα θύματα, δήλωσε η υπουργός στο eNCA, ένα διαδικτυακό ειδησεογραφικό δίκτυο.

𝟰𝟮 𝗣𝗘𝗢𝗣𝗟𝗘 𝗞𝗜𝗟𝗟𝗘𝗗 𝗢𝗡 𝗡𝟭 𝗟𝗜𝗠𝗣𝗢𝗣𝗢 𝗕𝗨𝗦 𝗔𝗖𝗖𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 The Limpopo Provincial Government has confirmed that 42 people lost their lives following a fatal accident involving a bus that occurred on the N1 North near Ingwe Lodge in Limpopo on Sunday.… pic.twitter.com/Xd3HsmigJ2 — Limpopo Chronicle (@LimChronicle) October 13, 2025

Το λεωφορείο ερχόταν από την πόλη Γκεμπέρχα, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Νότιας Αφρικής, περίπου 1.500 χιλιόμετρα από το σημείο του δυστυχήματος.

Το δυστύχημα πιθανόν να προκλήθηκε από κόπωση του οδηγού ή από μηχανική βλάβη, εκτίμησε η υπουργός.

Η Νότια Αφρική διαθέτει ένα εξελιγμένο και πολυσύχναστο οδικό δίκτυο, με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας από τροχαία δυστυχήματα που οφείλονται κυρίως στην υπερβολική ταχύτητα, την επικίνδυνη οδήγηση και τη χρήση οχημάτων που δεν τηρούν τους απαραίτητους κανονισμούς.