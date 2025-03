Τραγωδία στη Νότια Κορέα: Νεκρός οδηγός μηχανής - Άνοιξε ο δρόμος και τον… κατάπιε - Real.gr

Ένας οδηγός μηχανής που έπεσε σε μια τεράστια τρύπα η οποία άνοιξε σε δρόμο της Σεούλ, βρέθηκε νεκρός έπειτα από ολονύκτια έρευνα, σύμφωνα με αξιωματούχους της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας.

Πιο συγκεκριμένα, η πλάτους περίπου 20 μέτρων και βάθους 20 μέτρων καταβόθρα, εμφανίστηκε σε μια διασταύρωση στη συνοικία Myeongil-dong στην ανατολική Σεούλ το απόγευμα της Δευτέρας, καταπίνοντας τον μοτοσικλετιστή και τραυματίζοντας μια γυναίκα, της οποίας το φορτηγάκι περνούσε πάνω από το σημείο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης.

Ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος ήταν γύρω στα 30, βρέθηκε πριν από το μεσημέρι της Τρίτης, δήλωσε ο αξιωματικός έκτακτης ανάγκης Κιμ Τσανγκ Σεόμπ σε τηλεοπτική ενημέρωση. Ο Κιμ είπε ότι ο άνδρας βρέθηκε φορώντας κράνος και μπότες μοτοσικλέτας και ότι οι διασώστες βρήκαν τη μοτοσικλέτα ιαπωνικής κατασκευής και το κινητό του τηλέφωνο πριν φτάσουν στο πτώμα του. Ο Κιμ είπε ότι οι διασώστες χρησιμοποίησαν εκσκαφείς, φτυάρια και άλλο εξοπλισμό για να τον βρουν.

Ο Κιμ δήλωσε ότι η τραυματισμένη γυναίκα δεν έπεσε στην τρύπα και υπέστη ελαφρά τραύματα.

Black box footage of the Myeongil-dong sinkhole in Gangdong-gu, Seoul, South Korea.

Shortly after the initial collapse, a second and third collapse occurred.pic.twitter.com/0V0sYChxiw

