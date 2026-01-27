Τραγωδία στη Ρουμανία: Νέο βίντεο από το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ - Σκληρές εικόνες - Real.gr

Νέο βίντεο από το σοκαριστικό τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία είδε το φως της δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ρουμανική ιστοσελίδα έδωσε στη δημοσιότητα αργά το απόγευμα της Τρίτης νέο βίντεο από την ώρα της τραγωδίας, το οποίο καταγράφει τη μοιραία σύγκρουση από την αντίθετη πλευρά του δρόμου.

Στο υλικό φαίνεται η στιγμή που το μίνι βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούεται μετωπικά με φορτηγό, αποτυπώνοντας με ωμό τρόπο τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και το μέγεθος της καταστροφής.

Προσοχή – Σκληρές εικόνες: