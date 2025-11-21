Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Νεκρός ο οδηγός ΙΧ που έπεσε στη θάλασσα - Real.gr

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, από ιδιώτη δύτη, ένας οδηγός που - υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες - κατέληξε με το όχημά του στη θαλάσσια περιοχή Παλουκίων στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ο άνδρας, που ήταν και μοναδικός επιβαίνων, παραδόθηκε άμεσα στο πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εξάλλου, δύτες πραγματοποίησαν έρευνα στο βυθισμένο όχημα προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπήρχε και άλλο άτομο, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιος άλλος επιβαίνων.

Το όχημα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή με τη συνδρομή γερανοφόρου, ενώ η ακτοπλοϊκή σύνδεση που είχε διακοπεί προσωρινά κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και των ερευνών αναμένεται να αποκατασταθεί.

Το Λιμενικό διερευνά τα αίτια του συμβάντος, συγκεντρώνοντας μαρτυρίες και στοιχεία, ώστε να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα.