Τραγωδία στη συναυλία των Oasis στο Γουέμπλεϊ - Άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας στο κενό - Real.gr

Τραγική κατάληξη είχε η βραδινή συναυλία των Oasis στο στάδιο Γουέμπλεϊ το Σάββατο, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από το άνω διάζωμα του σταδίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:20. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι εντόπισαν έναν άνδρα ηλικίας 40 έως 50 ετών χωρίς τις αισθήσεις του. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Το Sky News μετέδωσε ότι ο άνδρας φέρεται να έπεσε από το άνω επίπεδο του σταδίου, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη επίσημες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση στους θεατές που βρίσκονταν στο σημείο να παραδώσουν οποιοδήποτε οπτικό υλικό διαθέτουν από τη στιγμή της πτώσης.

BREAKING: A man has died after falling at Wembley Stadium during last night’s Oasis concert, according to the Metropolitan Police.@JayneSeckerSky has the latest.

— Sky News (@SkyNews) August 3, 2025