Τραγωδία στην Ελβετία με 40 νεκρούς και 100 τραυματίες: «Η φωτιά προήλθε από κεριά σε μπουκάλια σαμπάνιας» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες - Real.gr

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, έπειτα από μια έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, ανακοίνωσαν σήμερα Ελβετοί αξιωματούχοι.

Μια πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, όμως οι αρχές λένε πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα.

«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το περιστατικό ως μια πυρκαγιά και δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο μιας επίθεσης», δήλωσε η εισαγγελέας Μπεατρίς Πιλούντ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως οι αρχές έχουν ξεκινήσει πλήρη έρευνα.

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την πολύνεκρη έκρηξη . Σύμφωνα με αυτές, η έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε φαίνεται πως ξεκίνησε από ένα κερί. Σύμφωνα με την Dailymail, η φονική πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε όταν κερί γενεθλίων που τοποθετήθηκε μέσα σε μπουκάλι σαμπάνιας, στο υπόγειο του καταστήματος, στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι.

Ένας επιζών δήλωσε στο γαλλικό κανάλι BFM: «Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ένας σερβιτόρος ανέβηκε στους ώμους ενός άλλου σερβιτόρου. Κρατούσε ένα κερί γενεθλίων, το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στο ταβάνι, και το ταβάνι πήρε φωτιά μέσα σε λίγα λεπτά».

Η Έμμα και η Αλμπάν, δύο νεαρές Γαλλίδες, βρίσκονταν στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, όπως είπαν στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV. «Επικρατούσε απόλυτος πανικός, όλοι ούρλιαζαν».

Οι δύο ισχυρίζονται ότι η φωτιά προήλθε από ένα «κερί γενεθλίων» που είχαν τοποθετήσει οι σερβιτόρες σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Η πόρτα εξόδου ήταν πολύ μικρή για το πλήθος, οπότε έσπασαν ένα παράθυρο για να σώσουν τους ανθρώπους. «Οι φλόγες ήταν μόνο ένα μέτρο μακριά μας» υποστηρίζουν.

🇨🇭⚡ Several people were ki!!ed and others injured after an explosion tore through a bar in the luxury Alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police say. A cantonal police spokesperson told AFP that the blast was of unknown origin while confirming multiple fatalities. pic.twitter.com/GGbEOvvKrk — Osint World (@OsiOsint1) January 1, 2026

Ορισμένα από τα θύματα είναι από άλλες χώρες, είπε ο Στέφαν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας στο καντόνι του Βαλέ. Ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ ανέφερε πως μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς των θυμάτων.

«Δεν μπορώ να σας κρύψω πως έχουμε όλοι συγκλονιστεί από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τη νύχτα στο Γκραν», είπε ο Γκισλέρ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Ο απολογισμός μας κάνει λόγο για περίπου 100 τραυματίες, οι περισσότεροι σε σοβαρή κατάσταση, και δυστυχώς δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως ασθενείς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στη Σιόν, τη Λωζάνη, τη Γενεύη και τη Ζυρίχη.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών είπε πως οι πληροφορίες από την ελβετική αστυνομία κάνουν λόγο για 40 νεκρούς, ωστόσο ο Γκισλέρ απέφυγε να δώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Τουλάχιστον δύο Γάλλοι βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Τη φροντίδα τους ανέλαβαν αμέσως οι υπηρεσίες διάσωσης», προσθέτει το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως παραμένει σε επαφή «με τις ελβετικές αρχές για την περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι Γάλλοι υπήκοοι».

Νωρίτερα, η αστυνομία είπε πως πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα για εγκαύματα και ότι η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως, με μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων να έχει οριστεί πάνω από το Κραν Μοντανά. Οι αρχές λένε πως 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

BREAKING: Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Ασθενοφόρα παρέμεναν σταθμευμένα το μεσημέρι μπροστά από το μπαρ, τα τζάμια του οποίου έχουν σπάσει, σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η ελβετική εφημερίδα Le Temps περιγράφει «μια οσμή καμένου στην ατμόσφαιρα».

«Αυτό που υποτίθεται πως θα ήταν μια στιγμή χαράς μετατράπηκε, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά, σε πένθος που αγγίζει όλη τη χώρα και πέραν αυτής», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν σε ανάρτησή του στο Χ, διατυπώνοντας τα συλλυπητήριά του.

Η εισαγγελέας Πιλούντ είπε πως οι αρχές προσπαθούν να παραδώσουν τις σορούς των θυμάτων στις οικογένειές τους.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι είπε πως η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Το μπαρ Le Constellation μπορεί να υποδεχθεί 300 ανθρώπους στο εσωτερικό του και 40 σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του σταθμού σκι του Κραν Μοντανά. Καθώς στεγάζεται στο ισόγειο ενός κτιρίου, διαθέτει ένα υπόγειο όπου οργανώνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24 Heures.

Σύμφωνα με έναν μάρτυρα που μίλησε στην εφημερίδα 24 Heures, έναν νεαρό άνδρα που βρισκόταν στο εσωτερικό του μπαρ, «μηχανισμοί πυροτεχνημάτων που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια τα οποία είχαν παραγγείλει πελάτες προκάλεσαν μια πυρκαγιά στην οροφή», που «επεκτάθηκε πολύ γρήγορα», προκαλώντας σκηνές πανικού.

Ένας κάτοικος του Κραν Μοντανά αφηγήθηκε στο 24 Heures πως «άκουγε ελικόπτερα όλη τη νύχτα». «Με τα πυροτεχνήματα, δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε. Κατόπιν είδαμε τον καπνό».

Θύματα από διάφορες χώρες

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάντο είπε στο Sky TG24 ότι οι τοπικές αρχές του ανέφεραν πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έριξε ένα πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή. Ο Ιταλός αξιωματούχος βρίσκεται στο Κραν Μοντανά, όπου όπως λέει Ιταλοί έχουν συγκεντρωθεί αναζητώντας πληροφορίες για αγνοούμενους συγγενείς ή φίλους. Ο ίδιος απέφυγε να πει εάν υπάρχουν Ιταλοί υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων.

Σήμερα το πρωί, ώρες μετά τη φωτιά, πλάνα από τον δρόμο έξω από το μπαρ καταγράφουν την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη, ενώ σκηνές των εγκληματολογικών υπηρεσιών και λευκά παραβάν έχουν στηθεί μπροστά από το μπαρ. Μια αντίθεση στον πανικό και τη σύγχυση που επικρατούσε όταν έφθασαν οι πρώτες ομάδες διάσωσης στο σημείο.

«Τα πρώτη μέλη των ομάδων διάσωσης, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, έφθασαν αντικρίζοντας ένα χαώδες σκηνικό, ένα δραματικό σκηνικό, σε ένα περίπλοκο θέατρο επιχείρησεων», είπε σε δημοσιογράφους ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Ο ίδιος ανέφερε πως ορισμένα από τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται στην υπόθεση και μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς, όμως αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων θα πάρει χρόνο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανέφερε πως, σύμφωνα με πληροφορίες της ελβετικής αστυνομίας, περίπου 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, όμως οι αρχές του καντονιού εκτιμούν πως είναι πολύ νωρίς να δοθεί ένας ακριβής απολογισμός.