Τραγωδία στην Ινδία: 25 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο μετά από σύγκρουση με μοτοσικλέτα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο λεωφορείο, παγιδεύοντας δεκάδες επιβάτες. Μερικοί κατάφεραν να σπάσουν τα παράθυρα και να πηδήξουν με ελαφρά τραύματα, ενώ άλλοι κάηκαν πριν φτάσει βοήθεια», δήλωσε ο αξιωματικός της αστυνομίας Βίκραντ Πατίλ.
Στο λεωφορείο επέβαιναν 44 άτομα, πολλοί από τους οποίους κοιμούνταν τη στιγμή της σύγκρουσης. Μέχρι στιγμής, 15 επιβάτες έχουν διασωθεί και μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, σκοτώθηκε επίσης.
Σύμφωνα με τις αρχές, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε στο πίσω μέρος του λεωφορείου και σφηνώθηκε, προκαλώντας σπινθήρες που έβαλαν φωτιά στη δεξαμενή καυσίμων του οχήματος.
«Όταν ο καπνός άρχισε να εξαπλώνεται, ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά με πυροσβεστήρα, αλλά η φωτιά τόσο γρήγορα που δεν μπορούσε να την ελέγξει», δήλωσε ο αξιωματικός.
Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασαν ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.