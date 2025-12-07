Τραγωδία στην Ινδία από πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο: Τουλάχιστον 23 νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ντισκοτέκ στην Αρπόρα, στην περιοχή Βόρεια Γκόα, διευκρίνισε η αστυνομία.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυσύχναστο νυχτερινό κέντρο στην πολιτεία Γκόα, στη δυτική Ινδία, ανακοινώθηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό της πολιτειακής κυβέρνησης Πραμόντ Σάβαντ και άλλους τοπικούς αξιωματούχους.

Στα θύματα συγκαταλέγονται «τρεις ως τέσσερις» τουρίστες, είπε ο πρωθυπουργός Σάβαντ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Press Trust of India. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί από τις αρχές αν ανάμεσά τους ήταν αλλοδαποί και ποιες ήταν οι εθνικότητές τους.

«Σήμερα είναι πολύ οδυνηρή μέρα για όλους μας στην Γκόα. Μεγάλη πυρκαγιά στην Αρπόρα στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους», ανέφερε ο κ. Σάβαντ, ο οποίος μετέβη επιτόπου, μέσω X.

Today is a very painful day for all of us in Goa. A major fire incident at Arpora has taken the lives of 23 people. I am deeply grieved and offer my heartfelt condolences to all the bereaved families in this hour of unimaginable loss. I visited the incident site and have… — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 6, 2025

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «διέταξε να διενεργηθεί έρευνα» για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας κι αν «τηρούνταν οι κανόνες πυρασφάλειας» κι ο οικοδομικός κανονισμός. «Οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν τις βαρύτερες συνέπειες του νόμου, οποιαδήποτε αμέλεια θα αντιμετωπιστεί αυστηρά», τόνισε.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας εγκαυμάτων και οι υπόλοιποι από ασφυξία, πάντα σύμφωνα με τον κ. Σάβαντ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Indian Express, πιθανή αιτία της πυρκαγιάς ήταν η ανατίναξη φιάλης αερίου που χρησιμοποιείτο στην κουζίνα.

Η Γκόα–άλλοτε πορτογαλική αποικία, που βρέχεται από τη θάλασσα του Ομάν–αποτελεί μαγνήτη για τους τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο. Τους χειμερινούς μήνες καταγράφεται κατά κανόνα η κορύφωση των επισκέψεων.