Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκροί και τραυματίες μετά τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας - Real.gr

23:29, 18/01/2026
Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκροί και τραυματίες μετά τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή, στη νότια Ισπανία, σε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση δύο τρένων που μετέφεραν εκατοντάδες επιβάτες, ανακοίνωσε η ισπανική πολιτοφυλακή.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί βαριά, έγραψαν στην πλατφόρμα Χ οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων της περιφέρειας της Ανδαλουσίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα πρώτο τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα – Μαδρίτη εκτροχιάστηκε κοντά στην Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα δεύτερο τρένο που κινείτο σε παρακείμενη λωρίδα, το οποίο εκτροχιάστηκε.

 

