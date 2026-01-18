Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκροί και τραυματίες μετά τον εκτροχιασμό δύο τρένων υψηλής ταχύτητας - Real.gr

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή, στη νότια Ισπανία, σε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από τον εκτροχιασμό και τη σύγκρουση δύο τρένων που μετέφεραν εκατοντάδες επιβάτες, ανακοίνωσε η ισπανική πολιτοφυλακή.

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί βαριά, έγραψαν στην πλατφόρμα Χ οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων της περιφέρειας της Ανδαλουσίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα πρώτο τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα – Μαδρίτη εκτροχιάστηκε κοντά στην Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβα, και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα δεύτερο τρένο που κινείτο σε παρακείμενη λωρίδα, το οποίο εκτροχιάστηκε.

WATCH 🔴 SPAIN: This is the condition of an Iryo high speed train after it derailed in Adamuz, with a separate AVE train also affected. Multiple casualties reported. pic.twitter.com/oknyYd6pcl — Open Source Intel (@Osint613) January 18, 2026

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP