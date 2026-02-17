Quantcast
Τραγωδία στην Ισπανία: Πέντε νεκροί από φωτιά σε πολυκατοικία - Real.gr
real player

Τραγωδία στην Ισπανία: Πέντε νεκροί από φωτιά σε πολυκατοικία

10:05, 17/02/2026
Τραγωδία στην Ισπανία: Πέντε νεκροί από φωτιά σε πολυκατοικία

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EPA/Pep Morell

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίσθηκαν ελαφρά σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στη βορειοανατολική ισπανική περιφέρεια της Καταλωνίας, ανακοίνωσαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ οι πυροσβέστες.

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE, το οποίο επικαλείται πηγές στην πυροσβεστική υπηρεσία, οι αρχές πιστεύουν πως όλοι οι νεκροί ήταν νέοι άνθρωποι και μερικοί μπορεί να ήταν ανήλικοι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη του πενταώροφου κτιρίου στο Μανγέου, μια πόλη 21.000 κατοίκών στην περιοχή Οσόνα βόρεια της Βαρκελώνης, ανέφεραν σε ανακοίνωση οι πυροσβέστες.

Για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί, τα θύματα δεν μπόρεσαν να διαφύγουν από την αποθήκη, πρόσθεσαν. Η καταλανική αστυνομία άρχισε έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η αναγνώριση των θυμάτων επρόκειτο να ολοκληρωθεί σήμερα το πρωί, καθώς μερικά από τα πτώματα είναι απανθρακωμένα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved