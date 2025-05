Τραγωδία στην Ιταλία: Φορτηγό συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο - Νεκρή μία δασκάλα - Real.gr

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα γύρω πριν από τις 17:00 σε μια σήραγγα στο Κόμο της Ιταλίας, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες της La Repubblica, μια δασκάλα που συνόδευε ομάδα παιδιών δημοτικού σε εκδρομή, έχασε τη ζωή της αφού εγκλωβίστηκε ανάμεσα στις λαμαρίνες. Η Corriere della Sera αναφέρει ότι οι τραυματίες είναι 3, ο 60χρονος οδηγός και 2 παιδιά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το τροχαίο είναι μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Una persona è morta in seguito a un maxi incidente tra un camion e un autobus avvenuto a Lomazzo, in provincia di Como. Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e un pullman con a bordo 30 bambini in gita scolastica. Lievemente feriti i bambini a bordo, deceduta una delle due… pic.twitter.com/XCZCtKvlFq

