Τραγωδία στην Κολομβία: 6 νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων - Real.gr

Έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κατά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στην κεντρική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 34χρονος κολομβιανός τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

🚨🇨🇴 BREAKING: Colombian singer Yeison Jiménez (34) has died after a small aircraft crashed shortly after takeoff from Paipa Airport, Boyacá, while en route to Medellín. Local reports say six members of his music team were also killed.#YeisonJimenez #news #viral #LatinAmerica pic.twitter.com/DG22tEikKA — Egiptus Entertainment LLC ® (@egiptusENT) January 11, 2026



«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

🚨🇨🇴| ÚLTIMA HORA: Colombia llora el fatídico fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, tras un accidente aéreo en su avioneta, que se desplazaba entre Duitama y Paipa. Murió junto a su manager, su fotógrafo y dos pilotos. Paz a sus almas. Mi abrazo a todos los colombianos. pic.twitter.com/Nqjym9c8z3 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 11, 2026



Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

▶️ Plane crash in Paipa, Colombia, has claimed the life of Colombian musician Yeison Jiménez. pic.twitter.com/xFxxSEFyZf — Ty Ty (@OncomingAllure) January 11, 2026



Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.