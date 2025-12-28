Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα - 5 νεκροί και 6 τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη με πτώση λεωφορείου σε χαράδρα. Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα, με 5 επιβάτες να χάνουν τη ζωή τους και επτά ακόμη να τραυματιστούν.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν πολυάριθμες πυροσβεστικές, αστυνομικές και ιατρικές ομάδες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στα γύρω νοσοκομεία.