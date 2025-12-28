Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα - 5 νεκροί και 6 τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη με πτώση λεωφορείου σε χαράδρα. Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα, με 5 επιβάτες να χάνουν τη ζωή τους και επτά ακόμη να τραυματιστούν.
Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν πολυάριθμες πυροσβεστικές, αστυνομικές και ιατρικές ομάδες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στα γύρω νοσοκομεία.
Esenyurt’ta 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/exGlmCf2dP pic.twitter.com/5wx4PL3AsP
— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) December 27, 2025