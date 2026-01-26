Τραγωδία στην Κύπρο: Νεκρό 4χρονο κοριτσάκι που νόσησε με γρίπη Α - Real.gr

Τραγική κατάληξη είχε η νοσηλεία τετράχρονου παιδιού, το οποίο απεβίωσε σήμερα (26/01) το μεσημέρι, στο Μακάρειο Νοσοκομείο, με τον θάνατό του να αποδίδεται στη Γρίπη Α.

Το παιδί είχε αρχικά εισαχθεί για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ωστόσο, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του και της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν «κοριτσάκι ηλικίας 4 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, κατέληξε».

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η αιτία θανάτου ήταν πολυοργανική ανεπάρκεια ως συνέπεια της γρίπης Α.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, η γρίπη Α έχει στοιχίσει τη ζωή σε ακόμη 13 άτομα, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στις υγειονομικές Αρχές.