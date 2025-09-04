Τραγωδία στην Πορτογαλία: Στους 17 οι νεκροί από το τελεφερίκ - «Χτύπησε στα κτίρια σαν βράχος...» - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λισαβόνα αλλά και ολόκληρη η Πορτογαλία η τραγωδία με το τελεφερίκ. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 17.

Δύο από τα πιο σοβαρά τραυματισμένα θύματα του τελεφερίκ της Λισαβόνας πέθαναν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυξάνοντας τον αρχικό αριθμό των νεκρών από 15 σε 17. Τρία ακόμη άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών υπήρχαν και αλλοδαποί, αλλά δεν αποκάλυψε την εθνικότητά τους.

Οι πορτογαλικές αρχές έκαναν λόγο για το χειρότερο δυστύχημα στην πρόσφατη ιστορία της πρωτεύουσας, ενώ κήρυξαν τη σημερινή ημέρα πένθους.

Rezamos por los fallecidos de Lisboa al descarrilar uno de los tranvías más famosos del mundo.

pic.twitter.com/WEKKyHlcTV — Jóvenes Católicos (@catolicos_es) September 3, 2025

Το χαρακτηριστικό κίτρινο-άσπρο τελεφερίκ, γνωστό ως Elevador da Gloria, ανεβοκατεβαίνει έναν απότομο λόφο στο κέντρο της πόλης, συνδέοντας την πλατεία Ρεσταουραδόρες με τη συνοικία Μπάιρο Άλτο, γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της. Το βαγόνι κείτονταν στο πλάι, με την οροφή και τα πλαϊνά τμήματά του να έχουν συνθλιβεί στον στενό δρόμο της διαδρομής του.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το τελεφερίκ κατέβαινε ανεξέλεγκτο την κατηφόρα -καθώς φαίνεται να αποκολλήθηκε ένα από τα καλώδια κατά μήκος της διαδρομής- και εκτροχιάστηκε σε μια στροφή, για να προσκρούσει με σφοδρότητα επάνω σε κτίριο και να διαλυθεί.

«Έπεσε με τρομακτική δύναμη στο κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν χαρτόκουτο», δήλωσε στο πορτογαλικό δίκτυο SIC μια αυτόπτης μάρτυρας. Η Τερέσα ντ’ Αβό σημείωσε ότι το τελεφερίκ κινείτο ανεξέλεγκτο χωρίς φρένα, όπως φάνηκε, και περιέγραψε σκηνές πανικού, με περαστικούς να τρέχουν να γλιτώσουν στην κεντρική λεωφόρο Avenida da Liberdade.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

«Οι άνθρωποι μέσα ήταν τρομαγμένοι και τρέξαμε να βοηθήσουμε. Λίγο μετά είδαμε ότι το τελεφερίκ ήταν εκτός ελέγχου, χωρίς φρένα, και αρχίσαμε όλοι να απομακρυνόμαστε τρέχοντας, καθώς νομίζαμε ότι θα μας χτυπούσε. Τελικά έπεσε στη στροφή και τσακίστηκε πάνω στο κτίριο», άλλος αυτόπτης μάρτυς στο πορτογαλικό CNN.

Κάποιοι άλλοι είπαν ότι είδαν επιβάτες να περνούν μέσα από τα σπασμένα τζάμια στην προσπάθειά τους να βγουν από το βαγόνι του τελεφερίκ. Ένας εξ αυτών είπε ότι το τελεφερίκ έπεσε πάνω σε έναν άνδρα σε ένα πεζοδρόμιο.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά το δυστύχημα, δείχνουν στήλες καπνού στον αέρα και ανθρώπους να βγαίνουν από ένα τελεφερίκ ακριβώς μπροστά από αυτό που εκτροχιάστηκε, ενώ άλλοι γύρω να ξεσπούν σε κλάματα.

Ένας άλλος μάρτυρας, ο Bruno Pereira, δήλωσε στο CNN Portugal ότι το βαγόνι στο κάτω μέρος του λόφου είχε ξαφνικά βγει από τις ράγες και είχε περάσει στο πεζοδρόμιο, λίγο πριν το άλλο βαγόνι κατεβεί με μεγάλη ταχύτητα, «και χτύπησε στα κτίρια σαν βράχος».

«Υπήρχε πανικός. Όλοι τρέξαμε, όλοι όσοι ήμασταν εκεί. Μερικοί προσπάθησαν να βγάλουν ανθρώπους από κάτω από το τραμ… Υπήρχαν λιθόστρωτα παντού και οι μεταλλικές αυλακώσεις, στις οποίες κινούνταν το βαγόνι, είχαν όλες ξεκολλήσει».

Η Carris, η εταιρεία που διαχειρίζεται το τελεφερίκ, δήλωσε ότι είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη συντήρηση. Εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στα θύματα και στις οικογένειές τους με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποσχέθηκε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση των αιτιών του δυστυχήματος.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, και ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, δήλωσε ότι η πρωτεύουσα έχει βυθιστεί στο πένθος.

«Είναι μια τραγωδία που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Μοέδας.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας κήρυξε τη σημερινή ημέρα εθνικού πένθους. «Ένα τραγικό δυστύχημα … προκάλεσε την ανεπανόρθωτη απώλεια ανθρώπινων ζωών, η οποία άφησε στο πένθος τις οικογένειές τους και συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε στο X τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων», ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε «σοκαρισμένος από το τρομερό δυστύχημα », ενώ ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε ανάρτησή του στο Χ, ανέφερε ότι συναντήθηκε με τον Πορτογάλο ομόλογό του και εξέφρασε την «αλληλεγγύη του προς τα θύματα».