Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την φωτιά στους ουρανοξύστες - Real.gr

Ανεβαίνει η «μαύρη λίστα» με τους νεκρούς από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστες με χιλιάδες διαμερίσματα στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ. Τουλάχιστον 36 άνθρωποι μέχρι τώρα έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 279 είναι αγνοούμενοι. Οι τραυματίες είναι 29 από τους οποίους οι επτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών είναι ένας πυροσβέστης.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 13 νεκρούς και 16 τραυματίες.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε τις σκαλωσιές από μπαμπού στα κτίρια.

A massive fire engulfed multiple high-rise towers of a residential complex in Hong Kong’s northern Tai Po district. pic.twitter.com/lg2MEfqoNZ — New York Post (@nypost) November 26, 2025

Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο. Η κατάσβεση είναι πάντως πολύ δύσκολη λόγω και του τεράστιου θερμικού φορτίου μέσα στα κτίρια.

Επί τόπου έχουν σπεύσει 128 πυροσβεστικά οχήματα με περίπου 800 πυροσβέστες.