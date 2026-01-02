Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου...» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων και συγγενών αγνοουμένων - Real.gr

Περισσότερες από 30 ώρες μετά την τραγωδία, οικογένειες ψάχνουν απεγνωσμένα τα παιδιά τους, χωρίς καμία απάντηση. Μιλούν με δάκρυα στα μάτια, χωρίς να γνωρίζουν αν οι δικοί τους άνθρωποι είναι ζωντανοί ή νεκροί.

«Αν είστε στο νοσοκομείο και κάποιος αναγνωρίσει τον Άρτουρ Μπρόνταρ, γεννημένο στις 22 Φεβρουαρίου του 2009, σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου», ανέφερε η Λετίσια, μητέρα που ψάχνει τον 16χρονο γιο της.

Κάθε λεπτό που περνάει μοιάζει αιώνας για τους συγγενείς των αγνοουμένων στην πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά.

Η Λετίσια αναζητεί τον 16χρονο, Άρτουρ, ο οποίος βρισκόταν στο μαγαζί που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για δεκάδες νέους.

«Έχουν περάσει πάνω από 30 ώρες που αναζητώ παντού τον γιο μου. Έχω πάει στα νοσοκομεία για να μάθω, τον ψάχνω, δεν θα σταματήσω να τον αναζητώ. Θα συνεχίσω να ψάχνω για να μάθω εάν ο γιος μου είναι ζωντανός ή αν έχει πάει στην «άλλη πλευρά». Δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο βρίσκεται και δεν μπορώ να είμαι στο πλάι του», συνέχισε.

Μαζί με αυτόν, αναζητούνται και οι συμμαθητές του που διασκέδαζαν μαζί του.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του Τζιάνι, του 19χρονου ήρωα του Κραν Μοντανά. Ο Ιταλός φοιτητής μηχανολογίας στη Γενεύη βρισκόταν στο θέρετρο για διακοπές. Βοήθησε να μεταφερθούν οι τραυματίες, φτιάχνοντας αυτοσχέδια φορεία από μεταλλικές βάσεις καναπέδων.

«Ήταν χειρότερο από ταινία τρόμου. Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μου, άλλους με εκτεταμένα εγκαύματα. Πρόσωπα και μαλλιά είχαν εξαφανιστεί, τα ρούχα είχαν λιώσει πάνω τους. Κάποιες φορές έπρεπε να αφήσουμε ανθρώπους στο έδαφος για να βγάλουμε άλλους που είχαν μείνει μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζιάνι στο L’Essentiel.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι η 22χρονη Έμιλι. Οι κλήσεις του παππού της στο κινητό της έμειναν αναπάντητες.

«Η μικρή μου εγγονή είναι στο κέντρο. Στενοχωρήθηκα όταν έμαθα ότι δεν επέστρεψε στο σπίτι. Ήταν πολύ σκληρό για έναν παππού, καθώς τα πηγαίναμε πολύ καλά. Είναι πολύ αγχωτικό για τους γονείς, πολύ δύσκολο. Έχω την ελπίδα ότι θα είναι σε κάποιο νοσοκομείο», τονίζει συγγενής αγνοούμενης.

Με εκτεταμένα εγκαύματα στο 30% του σώματός του διακομίστηκε στη Γερμανία ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μετς, Ταϊρίς Ντος Σάντος, όπως αναφέρει το Mega.

Τα θύματα, στην πλειονότητά τους νέοι από 16 έως 26 ετών, που διασκέδαζαν τον ερχομό του νέου έτους.

«Δεν έχω νέα από την καλύτερή μου φίλη, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Είναι συγκλονιστικό. Ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Η ζωή δεν σταματά, πρέπει να συνεχίσουμε να την απολαμβάνουμε, αλλά είναι ένα χαστούκι, μια πραγματικότητα που σε ταρακουνάει», σημειώνει φίλος αγνοούμενης κοπέλας.

Οι πιο τυχεροί γλίτωσαν. Άλλοι πάλι, την τελευταία στιγμή, επέλεξαν να μην πάνε στο συγκεκριμένο μαγαζί.

Στην επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα, η εκκλησία στο Κραν Μοντανά γέμισε από γονείς και εφήβους που προσευχήθηκαν για τις ψυχές των θυμάτων, ενώ ο χώρος έξω από το μπαρ έχει γεμίσει από λουλούδια και κεράκια στη μνήμη τους.