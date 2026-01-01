Quantcast
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Εξι Γάλλοι τραυματίες, άλλοι οκτώ αγνοούνται - Real.gr
23:13, 01/01/2026
Εξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και οκτώ άλλοι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα το βράδυ εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το γαλλικό ΥΠΕΞ είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δύο Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην φονική πυρκαγιά που ξέσπασε παραμονή Πρωτοχρονιάς στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, που σκότωσε περίπου 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 115, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.

