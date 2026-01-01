Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Η Κομισιόν βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές Αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» - Real.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται «σε επαφή» με τις ελβετικές αρχές για την παροχή «ιατρικής βοήθειας» μετά την φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου στα πολλά θύματα της έκρηξης στο Κραν Μοντανά, στις οικογένειές τους και στους διασώστες που επιχειρούν», έγραψε η Ευρωπαία επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ με ανάρτηση στο Χ.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, έπειτα από μια έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.