Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει πως ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στο μπαρ - Real.gr

Ένα νέο βίντεο από τη νύχτα της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, ήρθε στη δημοσιότητα, με την ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera» να αναφέρει πως η Εισαγγελία του Σιόν το παρουσίασε σαν οπτικό υλικό, το οποίο αποτυπώνει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο ξέσπασε η φωτιά.

Στο βίντεο διακρίνεται η 24χρονη σερβιτόρα Σιάν Πανίνε να κρατά δύο φιάλες σαμπάνιας, στις οποίες έχουν προσαρμοστεί πυροτεχνήματα. Η νεαρή κάθεται στους ώμους συναδέλφου της, ενώ οι σπίθες από τα πυροτεχνήματα αγγίζουν τις ιδιαίτερα εύφλεκτες ηχομονωτικές πλάκες αφρού που βρίσκονται στην οροφή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μία από τις πλάκες παίρνει φωτιά.

Δείτε το βίντεο:

🇫🇷🇨🇭 FLASH | Une nouvelle vidéo obtenue par BFMTV montre exactement d’où est parti l’incendie de Crans-Montana qui a tué 41 personnes.

pic.twitter.com/BcNQBPkCpM — Cerfia (@CerfiaFR) February 24, 2026



