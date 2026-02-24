Quantcast
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει πως ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στο μπαρ - Real.gr
real player

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει πως ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στο μπαρ

13:00, 24/02/2026
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο δείχνει πως ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στο μπαρ

Ένα νέο βίντεο από τη νύχτα της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, ήρθε στη δημοσιότητα, με την ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera» να αναφέρει πως η Εισαγγελία του Σιόν το παρουσίασε σαν οπτικό υλικό, το οποίο αποτυπώνει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο ξέσπασε η φωτιά.

Στο βίντεο διακρίνεται η 24χρονη σερβιτόρα Σιάν Πανίνε να κρατά δύο φιάλες σαμπάνιας, στις οποίες έχουν προσαρμοστεί πυροτεχνήματα. Η νεαρή κάθεται στους ώμους συναδέλφου της, ενώ οι σπίθες από τα πυροτεχνήματα αγγίζουν τις ιδιαίτερα εύφλεκτες ηχομονωτικές πλάκες αφρού που βρίσκονται στην οροφή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μία από τις πλάκες παίρνει φωτιά.

Δείτε το βίντεο: 

 


 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved