Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί δύο ανήλικων κοριτσιών από οικογένεια με ελληνικές ρίζες - Real.gr

Δύο ανήλικες ελληνικής καταγωγής είναι μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά, στην Ελβετία. Μία τραγωδία που άφησε πίσω της 40 νεκρούς και δεκάδες σοβαρά τραυματίες.

Συνολικά, μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 24 θύματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο έφηβες με ελληνικές ρίζες, η Αλίσια και η Νταϊάνα, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν σήμερα. Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλέργη.

Δεκαέξι νέα θύματα της πυρκαγιάς, ανάμεσά τους πολλές ανήλικες, ταυτοποιήθηκαν, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή οι αρχές του καντονιού Βαλέ.

Δέκα από τα θύματα που ταυτοποιήθηκαν είναι Ελβετοί: Μία έφηβη 14 ετών, δύο 15 ετών και μία νεαρή γυναίκα 18 ετών, καθώς και δύο έφηβοι 16 ετών και ένας 17 ετών. Ταυτοποιήθηκαν επίσης ένας 18χρονος, ένας 20χρονος και ένας 21χρονος.

Μεταξύ των θυμάτων που έχουν ταυτοποιηθεί περιλαμβάνονται και οι Ελβετίδες Αλίσια Γκονσέτ, 14 ετών, και Νταϊάνα Γκονσέτ, 15 ετών, οι οποίες προέρχονται από οικογένεια με ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας τους και του παππού τους, γνωστού Έλληνα επιχειρηματία στη Λωζάννη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στα νέα ταυτοποιημένα θύματα συγκαταλέγονται επίσης τρεις Ιταλοί ηλικίας 16 ετών, εκ των οποίων ο ένας είχε διπλή ιταλική και εμιρατινή υπηκοότητα, ένας Ρουμάνος 18 ετών, ένας Γάλλος 39 ετών και ένας Τούρκος 18 ετών.