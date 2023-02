Tραγωδία από εμπρησμό σε ξενοδοχείο στη Μόσχα: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά - ΒΙΝΤΕΟ

Άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της φωτιάς, ενώ περίπου 200 πολίτες απομακρύνθηκαν από το κτίριο, όπου λειτουργεί ξενοδοχείο, διευκρίνισε το υπουργείο μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας) κι έγινε διεξοδικός έλεγχος από δωμάτιο σε δωμάτιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

