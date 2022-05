Tραγωδία από πυρκαγιά σε παραγκούπολη στις Φιλιππίνες: 8 νεκροί, ανάμεσά τους 6 παιδιά - ΒΙΝΤΕΟ

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά αυτή, η οποία εκδηλώθηκε περί τις 05:00 (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) στον δεύτερο όροφο κατοικίας σε παραγκούπολη με έντονο πρόβλημα υπερπληθυσμού στην πανεπιστημιούπολη της Μανίλας.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν σχεδόν δύο ώρες για να σβήσουν τη φωτιά, η οποία κατέστρεψε 80 κατοικίες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκρεγκ Μπιτσάιντα, ανώτερος αξιωματικός της πυροσβεστικής.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Εξαιτίας της ταχύτατης εξάπλωσης της φωτιάς, αρκετοί άνθρωποι παγιδεύτηκαν μέσα στα σπίτια τους, αρκετά από τα οποία ήταν φτιαγμένα με ελαφριά υλικά, εξήγησε ο κ. Μπιτσάιντα.

Οι ηλικίες των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστές, όμως, σύμφωνα με τον αξιωματικό, τα έξι ήταν ανήλικα.

«Ο στρατώνας μας βρίσκεται κοντά, αλλά δεν μας κάλεσαν αμέσως», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πάνω από 13 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, εκ των οποίων δεκάδες χιλιάδες διαμένουν σε παραγκουπόλεις, όπου οι πυρκαγιές είναι συχνές.

Πολλοί κάτοικοι εγκαταλείπουν πάμφτωχες αγροτικές περιοχές και μεταναστεύουν στη Μανίλα με την ελπίδα να βρουν δουλειά.

WATCH: Fire erupted in a residential community inside UP Diliman, Quezon City.

The fire started around 5am and reached 2nd alarm. It was declared under control as of 6:37am, according to @TXTFIRE. https://t.co/sDo55hP4UB

?? Loyd Bien Abrena pic.twitter.com/mQLSCJIZXV