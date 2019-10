Τραγωδία από πυρκαγιά σε τρένο στο Πακιστάν: Φονική έκρηξη από γκαζάκι - Πηδούσαν για να σωθούν από τις φλόγες

Πυρκαγιά ξέσπασε σε τρένο σήμερα στο Πακιστάν, όταν εξερράγη γκαζάκι που χρησιμοποιείτο για μαγείρεμα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Τουλάχιστον τους 65 έχουν φτάσει οι νεκροί από τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε τραίνο το Πακιστάν, ανακοίνωσε η περιφερειακή υπουργός Υγείας Γιασμίν Ρασίντ. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που φτάνουν από το σημείο του δυστυχήματος, περισσότεροι από 65 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 40 έχουν τραυματιστεί», πρόσθεσε.

Οι τραυματίες διακομίζονται στα νοσοκομεία της περιοχής, εξήγησε η ίδια. Μόνο 18 πτώματα έχουν ταυτοποιηθεί προς το παρόν.

Η φωτιά κατέστρεψε τρία από τα βαγόνια του συρμού κοντά στην πόλη Ραχίμ Γιαρ Χαν, στο νότιο τμήμα της επαρχίας Πουντζάμπ.

«Φρικτή τραγωδία σε τραίνο Tezgam (σ.σ. το όνομα της γραμμής που ενώνει τις πόλεις Ραουαλπίντι και Καράτσι) με έναν επιβάτη να αναφέρει έκρηξη σε γκαζάκι. Προσευχές και συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε η Πακιστανή υπουργός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Σιρίν Μαζάρι στο Twitter.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες του τρένου, με πολλά από τα βαγόνια του να έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Εξάλλου τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε όταν το γκαζάκι που χρησιμοποίησαν κάποιοι επιβάτες για να ετοιμάσουν πρωινό εξερράγη.

Το γεγονός πως οι επιβάτες παίρνουν μαζί τους γκαζάκια και άλλη είδη για να μαγειρεύουν όταν κάνουν μεγάλα ταξίδια με το τρένο είναι συνηθισμένο πρόβλημα, σύμφωνα με τον υπουργό Σιδηροδρόμων Σέιχ Ρασίντ Άχμεντ.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο του Πακιστάν, που είχε κατασκευαστεί την εποχή της αποικιοκρατίας, έχει περιέλθει σε κακή κατάσταση τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της έλλειψης επενδύσεων και συντήρησης.

Ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα τον Ιούλιο. Άλλοι τέσσερις σε νέο δυστύχημα τον Σεπτέμβριο.

Περίπου 130 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους το 2005, όταν ένας συρμός έπεσε πάνω σε δεύτερο, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην επαρχία Σιντ, πριν ένας τρίτος πέσει πάνω τους.