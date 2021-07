Τραγωδία δίχως τέλος στη Γερμανία: Στους 81 οι νεκροί από τις πλημμύρες, 1.300 αγνοούμενοι - ΕΙΚΟΝΕΣ & ΒΙΝΤΕΟ

Στους 81 ανέρχεται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, ο αριθμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στη δυτική Γερμανία, ενώ περίπου 1.300 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Ο φόβος μας είναι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Κόμπλεντς.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών της Ρηνανίας - Παλατινάτου, στο κρατίδιο οι νεκροί είναι 50, ενώ οι αρχές της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας κάνουν λόγο για 31 νεκρούς. Επιπλέον, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ΒΚΚ) ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 23 πόλεις και χωριά στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, με εκατοντάδες σπίτια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, δρόμους και γέφυρες να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την παροχή πόσιμου νερού.

VIDEO: Heavy damage after fatal floods in Germany. Massive flooding in western Germany has left dozens of people dead and caused significant damage pic.twitter.com/D7JVPbZUPm — AFP News Agency (@AFP) July 16, 2021

Η σιδηροδρομική συγκοινωνία έχει διακοπεί σε πολλά σημεία του δικτύου στην ευρύτερη δυτική Γερμανία και οι αρχές απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί για λόγους ασφαλείας, να μην επιχειρούν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την εκκένωση τροφίμων γηροκομείων και κέντρων αποκατάστασης, ωστόσο ήδη εννέα άτομα από τέτοιες εγκαταστάσεις έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλά ακόμη αγνοούνται. Εκτός λειτουργίας βρίσκεται και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αφήνει ελπίδες ότι πολλοί από τους αγνοούμενους είναι σώοι, αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν.

Από την πλευρά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η υπουργός Περιβάλλοντος Σβένγια Σούλτσε έκανε λόγο για «εθνική τραγωδία» και τόνισε την ανάγκη τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί να αντιμετωπιστούν «γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία», με στήριξη κυρίως των τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον επισήμανε ότι «η κακοκαιρία δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή έχει φθάσει και στη Γερμανία», καθώς, όπως είπε, «είδαμε ιστορικά μεγάλες ποσότητες νερού».

The reason we call on leaders and more people to act now on climate change....#germanyfloodspic.twitter.com/ih4uQXgsbI — ONJOLO KENYA (@onjolo_kenya) July 15, 2021

Σύμφωνα με την BILD, στην περιοχή της Ρηνανίας - Παλατινάτου και του Ζάαρλαντ, υπάρχει σήμερα πιθανότητα για νέες βροχοπτώσεις. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) εξέδωσε σήμερα το πρωί έκτακτη προειδοποίηση για τοπικές έντονες καταιγίδες σε όλη την περιοχή.