Τραγωδία δίχως τέλος στο Τέξας: Νεκρός από ανακοπή ο σύζυγος της δασκάλας που δολοφονήθηκε - «Εσπασε η καρδιά του»

Η Ντέμπρα Όστιν, που ανέφερε ότι είναι εξαδέλφη της δασκάλας, τόνισε σε ανάρτησή της κάτω από τον έρανο στον ιστότοπο GoFundMe για να συγκεντρωθούν χρήματα για τα τέσσερα ορφανά που άφησε πίσω το ζευγάρι πως είναι πεπεισμένη πως «ο Τζο πέθανε εξαιτίας του ότι έσπασε η καρδιά του, επειδή έχασε την αγάπη της ζωής του έπειτα από 25 χρόνια». Ο Τζον Μαρτίνες, που ανέφερε πως είναι ανιψιός της δασκάλας, ανέφερε «συγκλονισμένος» πως ο σύζυγός της Τζο Γκαρσία «πέθανε από θλίψη».

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV