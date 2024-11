Τραγωδία με 28χρονη influencer στη Βραζιλία: H στιγμή που παρασύρεται από τα ορμητικά νερά εν μέσω πλημμύρας

Στα επόμενα δευτερόλεπτα του βίντεο, τα νερά αρχικά μετακινούν το αυτοκίνητο που το ζευγάρι χρησιμοποιούσε ως ασπίδα, και τελικά παρασύρουν και τους δύο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες

Brazilian influencer Jeniffer Soares Martins and her husband, Wallion Lima, tragically drowned after clinging to their car during severe flooding in Uberlândia, Brazil. Just before the disaster, Martins, with 81,000 Instagram followers, shared a haunting final post captioned,… pic.twitter.com/TpbD1ah55i