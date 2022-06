Τραγωδία με 5χρονο: Πέθανε από τη ζέστη - «Τον ξέχασε η μητέρα του 3 ώρες σε αυτοκίνητο»

Ωστόσο, φέρεται να μην συνειδητοποίησε πως μέσα στο αυτοκίνητο είχε αφήσει τον μικρότερο γιο της. Μετά από δύο ή τρεις ώρες παρατήρησε ότι ο 5χρονος έλειπε και κατόπιν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί. Όταν γύρισε στο αυτοκίνητο βρήκε το παιδί της νεκρό.

«Η μαμά μπήκε μέσα, το άλλο αδελφάκι ήταν επίσης μέσα, μετά από μερικές ώρες, ίσως δύο ή τρεις ώρες, η μαμά παρατήρησε ότι το άλλο παιδί έλειπε, άρχισε να του φωνάζει χωρίς απάντηση, έτρεξε βιαστικά έξω και βρήκε το αγόρι ακόμα δεμένο στο αυτοκίνητο», ανέφεραν οι τοπικές Αρχές.

Pct 3 units were dispatched to the 13700 blk of Blair Hill Ln. Upon arrival units determined a child (possibly 5 yrs) was left inside a vehicle for several hours. The child was pronounced deceased at the scene. HCSO Investigators are enroute to the scene. #HouNewspic.twitter.com/MNbhPHIHSU