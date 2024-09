Τραγωδία με γνωστό TikToker: Πέθανε αφού έτρεξε ημιμαραθώνιο εν μέσω καύσωνα

Ο Μπόμπι Γκρέιβς με το ψευδώνυμο Caleb στη δημοφιλή σελίδα του στο TikTok, έπιασε το στήθος του καθώς περνούσε τη γραμμή τερματισμού του ημιμαραθωνίου της Disneyland Halloween γύρω στις 7 το πρωί και στη συνέχεια τον έπιασε ένας εθελοντής του αγώνα καθώς κατέρρεε, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Το προσωπικό της πυροσβεστικής και οι διασώστες μετέφεραν τον Γκρέιβς στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον αρχιφύλακα Ματ Σάτερ της αστυνομίας του Άναχαϊμ. «Δυστυχώς, στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

The day before TikToker Caleb Graves died upon completing the Disney half marathon, he posted a now-haunting video expressing trepidation about the heat.https://t.co/KK8OGdbCKG