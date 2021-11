Τραγωδία σε ανθρακωρυχείο στη Ρωσία: Έξι νεκροί, δεκάδες εγκλωβισμένοι - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΕΣ: Sputnik-AFP

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ νωρίτερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών έκαναν λόγο για φωτιά που ξέσπασε μέσα στο ανθρακωρυχείο, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον Τσιβίλεφ, έχει χαθεί η επικοινωνία με αυτούς που έχουν παγιδευτεί μέσα στο ορυχείο.

UPDATE: At least 49 miners are believed to be trapped after a fire in the #Listvyazhnaya coalmine, in #Russia's #Kemerovo Region, on Thursday. Eleven units of the paramilitary mine rescue force of the Russian Emergencies Ministry are involved in the search and rescue operation. pic.twitter.com/ZJZOM1nJjO