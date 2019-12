Τραγωδία σε ναυάγιο ανοικτά της Μαυριτανίας: Τουλάχιστον 57 μετανάστες νεκροί

ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa, Reuters

Η Λουνγκαρότι τόνισε μέσω Twitter ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 57 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, καθώς και ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Happening now: IOM working with the Mauritanian authorities and HCR to bring first aid and medical assistance to 83 migrants from Gambia who have survived a shipwreck close to the Mauritanian coast line. For now 57 are accounted death while operations continue Child and women too