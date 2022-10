Τραγωδία σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ινδονησία - Τουλάχιστον 127 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, μετά από εισβολή οπαδών - ΒΙΝΤΕΟ

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και παιδιά, εκτός των φιλάθλων και των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ. Με το σφύριγμα της λήξης κι ενώ η Αρέμα είχε ηττηθεί με 2-3, οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του "Kanjuruhan Stadium" και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές αρχές.

At least 127 people have been reported dead after riots following a soccer game in Indonesia, police say https://t.co/3N7TCd34BZ