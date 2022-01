Τραγωδία στη Βραζιλία: Βράχος συνέθλιψε σκάφη που έπλεαν σε λίμνη - Τουλάχιστον 10 νεκροί

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Σε δραματικά αποσπάσματα βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ακούει κανείς τις κραυγές πανικού των τουριστών καθώς ο πελώριος όγκος βράχων πέφτει στο νερό, συνθλίβοντας τρία πλεούμενα.

DEVELOPING: Local media reports 5 dead, 30+ injured & 20 missing after portion of canyon collapsed onto boats in Capitσlio, Brazil. pic.twitter.com/mMDkv9bVzH