Τραγωδία στη Βραζιλία: Οκτώ νεκροί από έκρηξη σε αποθήκη σιτηρών - ΒΙΝΤΕΟ

Η έκρηξη σημειώθηκε στον συνεταιρισμό C.Vale, στην κωμόπολη Παλοτίνα, που απέχει περίπου 600 χιλιόμετρα από την Κουριτίμπα, την πρωτεύουσα της Πολιτείας. Η Παρανά είναι ένας από τους σιτοβολώνες της Βραζιλίας.

Uma explosão em um silo da cooperativa agroindustrial C.Vale em Palotina, no oeste do Paraná, deixou ao menos quatro mortos e 27 desaparecidos na tarde desta quarta-feira (26). O Corpo de Bombeiros está no local para combater o incêndio e resgatar as vítimas. pic.twitter.com/F2sE2cBZsp