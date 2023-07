Τραγωδία στη Φιλαδέλφεια: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς - Δύο ανήλικοι τραυματίες

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε πολλά οικοδομικά τετράγωνα στη νοτιοδυτική περιοχή Kingsessing.

«Σε αυτό το σημείο το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι αυτό το άτομο αποφάσισε να φύγει από το σπίτι του και να βάλει στο στόχαστρο άτομα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, μιλώντας για τον κύριο ύποπτο.

Να σημειωθεί ότι ο ύποπτος συνελήφθη σε ένα σοκάκι όπου βρέθηκε με αλεξίσφαιρο γιλέκο, πολλούς γεμιστήρες, ένα τουφέκι τύπου AR, ένα πιστόλι και μια συσκευή υποκλοπής αστυνομικών ραδιοσυχνοτήτων και παραμένει υπό κράτηση.

Ένα δεύτερο άτομο τέθηκε επίσης υπό κράτηση, αλλά είναι άγνωστο αν συνδέεται με τον ένοπλο, όμως η αστυνομία πιστεύει ότι ανταπέδωσε τα πυρά.

