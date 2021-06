Τραγωδία στη Φλόριντα: Τρεις νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας - Δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Xinhua-AFP-Reuters

Είναι άγνωστο πόσοι ακριβώς από τους ενοίκους των διαμερισμάτων στο τμήμα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε βρίσκονταν μέσα στα σπίτια τους όταν έγινε η καταστροφή, στη 01:30. Αξιωματούχοι στον δήμο Σέρφσαϊντ δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων στο κτιριακό συγκρότημα Champlain Towers.

Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, έχουν διασωθεί ως εδώ 35 άνθρωποι. Η διάσωση ενός μικρού αγοριού καταγράφηκε σε βίντεο.

??????Video: Boy rescued from the rubble of a building collapse in Surfside, Florida. #miami#floridapic.twitter.com/TIggU3tPRt