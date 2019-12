Τραγωδία στη Νέα Ζηλανδία: Πέντε νεκροί από την έκρηξη ηφαιστείου - Φόβοι για αγνοούμενους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Mια διαδικτυακή κάμερα, η οποία ήταν τοποθετημένη πάνω στο ηφαίστειο Ουακατάνε στο νησί Γουάιτ της Νέας Ζηλανδίας δείχνει ότι τουλάχιστον μια ομάδα τουριστών βρισκόταν μέσα στον κρατήρα λίγα λεπτά προτού σημειωθεί η έκρηξη και την περιοχή να έχει καλυφθεί από ηφαιστειακή σκόνη.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι είναι επιβεβαιωμένο ότι έχουν χάσει τη ζωή τους έπειτα από την έκρηξη και οι αρχές κινητοποιούν μεγάλες δυνάμεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων και την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους τραυματίες.

Εκτός από τους πέντε επιβεβαιωμένους νεκρούς, υπάρχουν πολλοί τραυματίες και άγνωστος αριθμός αγνοούμενων.

Ο αναπληρωτής Επίτροπος Νέας Ζηλανδίας Τζον Τιμς δήλωσε ότι στο νησί Γουάιτ βρίσκονταν τόσο ξένοι όσο και Νεοζηλανδοί τη στιγμή της έκρηξης. Ο ίδιος είπε ότι δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τον ακριβή αριθμό τους, καθώς υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το νησί.

Η κάμερα αυτή, η οποία ήταν τοποθετημένη στον κρατήρα και την οποίαν διαχειριζόταν η υπηρεσία γεωλογικών κινδύνων της Νέας Ζηλανδίας GeoNet, δείχνει μια ομάδα ανθρώπων να περπατά κοντά στο χείλος του κρατήρα, όπου η παρουσία λευκού καπνού σε χαμηλό επίπεδο είναι διαρκής, λίγο προτού σημειωθεί η έκρηξη στις 14:11.

Αυτός ο τύπος κάμερας, μαζί με τρεις ακόμη που ήταν τοποθετημένες σε διαφορετικά σημεία με καλή οπτική, καταγράφει και μεταδίδει στο διαδίκτυο εικόνες του ηφαιστείου--που στη γλώσσα των Μαορί είναι γνωστό και ως Γουακαάρι--ανά δεκάλεπτο.

Στις 14:00 η κάμερα αυτή κατέγραψε μια ομάδα ανθρώπων--που φαίνονται σαν κουκίδες μπροστά στο τεράστιο ηφαίστειο--ακριβώς στην άκρη του κρατήρα. Στις 14:10, μόλις ένα λεπτό πριν από την έκρηξη, η ομάδα απομακρύνεται από τον κρατήρα ακολουθώντας ένα μονοπάτι κατά μήκος του.

Δεν είναι σαφές αν η ομάδα, η οποία φαίνεται να περιλάμβανε περίπου 12 ανθρώπους, κλήθηκε να απομακρυνθεί ή απλώς συνέχισε την περιήγησή της αγνοώντας τον κίνδυνο που πλησίαζε.

Το επόμενο πλάνο που κατέγραψε η κάμερα είναι στις 14:20 και δείχνει ένα κομμάτι εξαρτήματος σαν να έχει πέσει ή να έχει καταστραφεί η κάμερα.

Οι άλλες τρεις κάμερες που ήταν τοποθετημένες στο ηφαίστειο δείχνουν μια παρεμφερή αλληλουχία εικόνων με εκείνη που έχει καταγραφεί στις 14:20. Η κάμερα από τον πυθμένα του ηφαιστείου γίνεται μαύρη, η κάμερα από το δυτικό χείλος του κρατήρα δείχνει μια πελώρια στήλη μαύρου και γκρίζου καπνού.

Μια κάμερα που δείχνει ολόκληρο το νησί από την ανατολική ακτή του Βόρειου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας, σε απόσταση περίπου 50 χλμ, κατέγραψε την στήλη καπνού να υψώνεται χιλιάδες πόδια προς τον ουρανό.

Αρχικά η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν είχε δηλώσει πως γύρω στους εκατό τουρίστες «βρίσκονταν πάνω στο νησί ή γύρω από αυτό», ανάμεσά τους και «κάποιοι η τύχη των οποίων αγνοείται», καθώς και για τραυματίες, εφιστώντας την προσοχή στο ότι προφανώς επρόκειτο «για μια κατάσταση που ακόμα εξελίσσεται» και διαβεβαιώνοντας πως «οι σκέψεις μας βρίσκονται στους ανθρώπους αυτούς». Η Αρντέρν διευκρίνισε ότι κάποιοι από τους τουρίστες είναι ξένοι που έκαναν περιήγηση στον εντυπωσιακό κρατήρα του ηφαιστείου Ουακατάνε, που αποτελεί μαγνήτη για τους επισκέπτες.

Η αστυνομία ανέφερε αργότερα ότι την ώρα της ηφαιστειακής έκρηξης, στις 14:11 τοπική ώρα [03:11 ώρα Ελλάδας], πάνω ή κοντά στο ηφαίστειο βρίσκονταν περίπου πενήντα άνθρωποι, αριθμός αρκετά χαμηλότερος από αυτόν που είχε δώσει νωρίτερα η επικεφαλής της κυβέρνησης.

Η αστυνομία τόνισε ότι έως και πριν από λίγο αρκετοί άνθρωποι «βρίσκονταν ακόμα» πάνω στο νησί Γουάιτ, ενώ χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη» μια επιχείρηση διάσωσης στο ηφαίστειο, από όπου υψώνεται μια πυκνή στήλη λευκής ηφαιστειακής τέφρας και καυτών αερίων.

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Ζηλανδίας τόνισε νωρίτερα ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα, παρότι θεωρείται από τους ειδικούς πως η έκρηξη ήταν μέτριας ισχύος, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, κυρίως για όσους βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον κρατήρα του ηφαιστείου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα.

Περίπου 10.000 τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί, μεγάλο μέρος του οποίου είναι ουσιαστικά ο κρατήρας του ηφαιστείου, του πιο ενεργού στη χώρα. Έχουν καταγραφεί σε αυτό αρκετές ηφαιστειακές εκρήξεις τον τελευταίο μισό αιώνα, η πιο πρόσφατη εξ αυτών το 2016. Φέτος μεταφέρθηκε στο νησί αεροπορικώς ένα κοντέινερ 2,4 τόνων που θεωρητικά θα μπορούσε να αποτελέσει καταφύγιο για τους επισκέπτες σε περίπτωση έκρηξης.

Here's what White Island volcano in New Zealand looked like moments after it erupted #volcano#eruption

??: @schpic.twitter.com/GvcShimeCq