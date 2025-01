Τραγωδία στη Νιγηρία: 60 νεκροί λόγω ανατροπής βυτιοφόρου φορτηγού - ΒΙΝΤΕΟ

Το δυστύχημα στην πολιτεία του Νίγηρα, έγινε μετά από μία παρόμοια έκρηξη στην πολιτεία Τζιγκάουα τον Οκτώβριο του 2024, με συνέπεια το θάνατο 170 ανθρώπων. Επρόκειτο για μία από τις χειρότερες τραγωδίες στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής.

Ο Κουμάρ Τσακουάν υπεύθυνος διοικητής τομέα της FRSC στην πολιτεία του Νίγηρα δήλωσε ότι τα περισσότερα από τα θύματα ήταν εξαθλιωμένοι κάτοικοι της περιοχής, που έτρεξαν να μαζέψουν τη βενζίνη που είχε χυθεί στο δρόμο, μετά από την ανατροπή του βυτιοφόρου.

«Το βυτιοφόρο πήρε φωτιά που περικύκλωσε ένα άλλο βυτιοφόρο. Μέχρι στιγμής, 60 πτώματα έχουν περισυλλεγεί από την περιοχή του δυστυχήματος», δήλωσε ο Τσακουάν.

At least 60 people were killed and others injured in northern #Nigeria on Saturday when a petrol tanker truck overturned, spilling petrol that exploded, the Federal Road Safety Corps (#FRSC) said.

The accident in… pic.twitter.com/Ndj5j8IbHG